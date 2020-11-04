Коронавирус в Киеве установил рекорд и пересек новую "красную линию"

За сутки поставили 856 новых диагнозов COVID-19.
За минувшие 24 часа обнаружены +856 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.
По состоянию на среду, 4 ноября, в столице зафиксировали уже 40 390 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +17 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 816 киевлян.
За сутки выздоровели +268 человек. В общем, коронавирус преодолел 13 421 житель Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на вторник, 3 ноября, в столице обнаружили +789 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- С понедельника, 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.
Автор: Анна Багрий