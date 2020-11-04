Коронавирус в Киеве установил рекорд и пересек новую "красную линию"

Коронавирус в Киеве активизировался / Reuters

За минувшие 24 часа обнаружены +856 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.

По состоянию на среду, 4 ноября, в столице зафиксировали уже 40 390 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +17 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 816 киевлян.

За сутки выздоровели +268 человек. В общем, коронавирус преодолел 13 421 житель Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 4 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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