Есть умершие, много больных: в общежитии под Киевом зафиксировали вспышку Ковид-19

Под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в Киеве выявили у 892 человек по состоянию на 21 апреля, а в области – 356. При этом в Вишневом на Киевщине зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии, заявил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, это частное общежитие и, по предварительным данным, в нем проживают более 300 человек.

"Точное количество жильцов выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент там выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть два умерших ", - сказал Володин.

Чиновник уточнил, что всем жильцам делают ПЦР-тесты, в самом общежитии ограничено передвижение.

Стало известно, что окончательные данные о масштабах заболевания будут завтра вечером.

Читайте такжеОседлать пандемию и растянуть ее пик: Ляшко озвучил планы МинздраваНапомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что закончена разработка плана по поэтапной отмене карантина в столице.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", — подчеркнул мэр.