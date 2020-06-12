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В Киеве готовятся усилить карантин

12 июня 2020, 09:26

Вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

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Карантин в Киеве могут усилить / УНИАН

В пятницу, 12 июня, штаб по чрезвычайным ситуациям может принять решение об усилении карантинных мер в Киеве из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала Украина 24. По его словам, летний сезон не принес уменьшения количества больных.

"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", - заявил он.

Сегодня в 9:30 состоится штаб ЧС города, на котором будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

Бондаренко отметил, что на данный момент не может идти речь об открытии заведений общественного питания в помещениях, разрешении проводить массовые мероприятия, о полноценном открытии учреждений культуры.

"Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине", - добавил он.

Сегодня на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или полном их закрытии. Вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

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Как сообщал Главред, 11 июня столица поставила антирекорд по числу новых зараженных коронавирусом. Количество жителей Киева, у которых за сутки подтвердили заболевание, увеличилось на +91 человека. Умерли за сутки четыре пациента, всего с начала эпидемии - 84. В целом, по состоянию на 11 июня в Киеве был зафиксирован 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

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