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Коронавирус атаковал женский монастырь в Киеве, монахинь госпитализировали

1 июня 2020, 13:48

В Киеве вспышка коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре.

монахиня
В Киеве заболели коронавирусом монахини / УНИАН

Карантин в Киеве начали ослаблять – запустили метро, общественный транспорт, открыли ТРЦ. Но ситуация с коронавирусом пока не улучшается. В столице Украины зафиксировали новую вспышку коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре. Его закрыли на карантин.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, трансляция велась на его странице в Facebook.

По его словам, за последние 24 часа больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23 больных.

"Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц", - рассказал столичный мэр.

Кличко уточнил, что за минувшие сутки заражение подтвердили у 22 служительниц, а в течение выходных госпитализировали 8 монахинь. Кличко добавил, что монастырь закрыли на карантин и сейчас там проводят дезинфекцию.

Отметим, количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за последние сутки увеличилось на +58 человек. Из них 11 - медики.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев.

Сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Читайте такжеВ Киеве нашли новый очаг коронавируса: есть жертваНапомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что Киев не дотягивает до показателей для ослабления карантина. Об этом шла речь в опубликованных показателях эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Минздрава.

По информации, в Киеве количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность) превышает уровень, установленный правительством для смягчения карантина. По состоянию на 1 июня в городе Киеве показатель по новым больным на 100 тыс. населения составляет 13,18 при допустимой норме - 12.

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