Коронавирус в Киеве вплотную подошел к новой психологической отметке

Коронавирус в Киеве заразил почти 20 тысяч человек / Reuters

По состоянию на утро 21 сентября в Киеве нашли еще +275 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это на 68 случаев меньше, чем днем ранее - 20 сентября было поставлено 343 диагноза.

Всего в Киеве подтверждены 19 758 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 318 (+2 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 5 868 человек (+9 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 7 880 случая Covid-19 (+136 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4 969 человек (+23 за сутки).

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Коронавирус в Киеве - что было ранее: