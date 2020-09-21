Коронавирус в Киеве вплотную подошел к новой психологической отметке

Число жертв Covid-19 в столице достигло 318.
По состоянию на утро 21 сентября в Киеве нашли еще +275 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это на 68 случаев меньше, чем днем ранее - 20 сентября было поставлено 343 диагноза.
Всего в Киеве подтверждены 19 758 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 318 (+2 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 5 868 человек (+9 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 7 880 случая Covid-19 (+136 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии выздоровели 4 969 человек (+23 за сутки).
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Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- В воскресенье, 20 сентября, коронавирус в Киеве обнаружили у 19 483 человек (за сутки +343). Выздоровели 5 859 человек (+31 за сутки). Скончались за сутки четыре жителя столицы.
- Коронавирус в Киеве 18 сентября нашли у 400 человек, а скончались восемь инфицированных.
Автор: Анна Багрий