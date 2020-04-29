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"Лаборатории не справляются": врачи Киева бьют тревогу

29 апреля 2020, 20:28

По словам столичных медиков, в Киеве не хватает лабораторий для проведения анализов на коронавирус COVID-19.

коронавирус лаборатория
В Киеве не хватает лаборатория для проведения анализов / GettyImages

Коронавирус в Киеве - по состоянию на утро, 29 апреля, в столице было зафиксировано 1341 человек, больных опасным недугом. Лаборатории столицы сообщают, что не справляются с обработкой анализов на коронавирус COVID-19, поэтому нужно открывать новые.

Такое мнение высказал глава комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей во время брифинга. По его словам, украинские власти на 10 дней запаздывают с мерами борьбы с COVID-19.

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"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичные случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток", – подчеркнул Гелевей.

"Мы настаиваем на том, что нужно, как и увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", – добавил он.

По его словам, столице "катастрофически не хватает ПЦР-тестов". В то же время, чиновник подчеркнул, что город готов к атаке COVID-19.

Напомним, ранее Максим Степанов рассказал, что Министерство здравоохранения будет предлагать продлить коронавирусный карантин в Украине до 12 мая, но при этом ограничительные меры, вероятно, будет смягчены.

Также в Минздраве припугнули тем,  если ситуация с финансированием медицинских учереждений не изменится, то Украине грозит вспышка туберкулеза. На данный же момент дефицит бюджета в противотуберкулезных диспансерах доходит до 80%.

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