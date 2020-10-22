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Коронавирус в Киеве взял новую "высоту": рекордное число новых больных за сутки

22 октября 2020, 09:23

Covid-19 в Киеве заразил 32,5 тысячи человек.

коронавирус, врач
Коронавирус в столице снова активизировался / Reuters

Коронавирус 2020 в Киеве не утихает - за минувшие 24 часа обнаружен +631 новый случай заражения Covid-19. Это суточный антрекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.

По состоянию на четверг, 22 октября, в столице зафиксировали уже 32 500 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +15 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 642 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 189 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 304 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 22 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в Киеве - последние новости:

  • По состоянию на 21 октября в столице нашли 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус. В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву.
  • Предыдущий смертельный антирекорд коронавирус установил на прошлой неделе. По состоянию на утро 16 октября Covid-19 в Киеве убил 22 человека.
  • 19 октября в Украине вступили в силу зоны карантина. Столица Украины осталась в "оранжевой зоне".
  • Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе.
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