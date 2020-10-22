Коронавирус в Киеве взял новую "высоту": рекордное число новых больных за сутки

Covid-19 в Киеве заразил 32,5 тысячи человек.
Коронавирус 2020 в Киеве не утихает - за минувшие 24 часа обнаружен +631 новый случай заражения Covid-19. Это суточный антрекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.
По состоянию на четверг, 22 октября, в столице зафиксировали уже 32 500 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +15 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 642 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 189 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 304 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве - последние новости:
- По состоянию на 21 октября в столице нашли 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус. В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву.
- Предыдущий смертельный антирекорд коронавирус установил на прошлой неделе. По состоянию на утро 16 октября Covid-19 в Киеве убил 22 человека.
- 19 октября в Украине вступили в силу зоны карантина. Столица Украины осталась в "оранжевой зоне".
- Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе.
Автор: Анна Багрий