Коронавирус в Киеве взял новую "высоту": рекордное число новых больных за сутки

Коронавирус в столице снова активизировался / Reuters

Коронавирус 2020 в Киеве не утихает - за минувшие 24 часа обнаружен +631 новый случай заражения Covid-19. Это суточный антрекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.

По состоянию на четверг, 22 октября, в столице зафиксировали уже 32 500 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +15 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 642 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 189 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 304 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 22 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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