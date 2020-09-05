Коронавирус в Киеве за сутки нашли еще у более 300 человек

Всего за всемя эпидемии коронавирус убил в Киеве 234 человека.
Коронавирус в Киеве продолжает свое победоносное шествие – в последнее время ежедневно в городе фиксируют не менее 300 новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в столице зафиксировали 14 792 случая заболевания Covid-19.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Киеве выявили 315 новых случаев Covid-19, при этом 4 зараженных врачи не смогли спасти – они скончались.
Всего коронавирус убил в Киеве 234 человека.
Отмечается, что по состоянию на утро субботы еще 97 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели. Всего в Киеве победили злую болезнь 4 713 жителей.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55, в Оболонском районе - 39 случаев.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта. По его словам, Киев может пойти на ужесточение карантина, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах.
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.
- 28 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.