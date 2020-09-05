УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Киеве за сутки нашли еще у более 300 человек

5 сентября 2020, 10:12

Всего за всемя эпидемии коронавирус убил в Киеве 234 человека.

коронавирус
Коронавирус в Киеве выявили у 315 человек за сутки / Reuters

Коронавирус в Киеве продолжает свое победоносное шествие – в последнее время ежедневно в городе фиксируют не менее 300 новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в столице зафиксировали 14 792 случая заболевания Covid-19.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Киеве выявили 315 новых случаев Covid-19, при этом 4 зараженных врачи не смогли спасти – они скончались.

Всего коронавирус убил в Киеве 234 человека.

Отмечается, что по состоянию на утро субботы еще 97 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели. Всего в Киеве победили злую болезнь 4 713 жителей.

Коронавирус в Киеве - карта на 5 сентября / СНБО

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55, в Оболонском районе - 39 случаев.

Коронавирус в Киеве - статистика на 5 сентября / me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта. По его словам, Киев может пойти на ужесточение карантина, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах.
  • 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.
  • 28 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.

Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Киеве за сутки нашли еще у более 300 человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:46
Коронавирус в Украине вырвался вперед - за сутки опять рекордное число больных
10:16
Covid-19 с новой силой атакует Европу: какие страны попали "под удар" Видео
10:13
Путло-фюрер готовится принять Беларусь в рейх-эксплуатацию мнение
10:12
Коронавирус в Киеве за сутки нашли еще у более 300 человек Видео
09:41
Коронавирус мутирует каждые две недели - вирусолог Видео
09:30
Средняя зарплата в Украине вырастет: Шмыгаль назвал сроки и цифры Видео
08:53
Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре
08:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 сентября: кому грозит "наказание" за беспечность Видео
08:34
Для Германии Навальный оказался важней Крыма и Донбасса мнение
08:34
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии
08:09
Кравчук оценил позицию Украины по ситуации в протестующей Беларуси Видео
07:21
Трамп впервые высказался об отравлении Навального Новичком Видео
06:55
Почему Украине уже все равно, достроят ли Северный поток-2 мнение
06:30
Всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: врач назвал неожиданную причину Видео
06:02
"Путин перешел рубеж": эксперт рассказал, как ЕС ответит на отравление Навального Видео
05:28
Медики отыскали новую причину распространенного среди мужчин рака
05:05
Когда делать покупки: астролог назвал даты Видео
04:26
"Путин приносит в жертву своих граждан": врач рассказал, что не так с российской вакциной от СOVID-19 Видео
03:50
В Минобразования предложили страховать учителей и школьников от коронавируса Видео
03:09
Почему не уходит вес: 7 причин Видео
02:12
Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники
01:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: "удар" по желудку и новые горизонты Видео
00:51
Расплата за разврат: в США судья брала взятки сексом и попалась
00:19
Врач назвал обязательные для госпитализации симптомы COVID-19 Видео
04 сентября, пятница
23:58
Эксперт пояснил, как "визитки Яроша" в Минске повлияют на отношения с Беларусью Видео
23:45
Стало известно, когда школы могут перевести на онлайн-обучение Видео
23:39
"Нужно вызывать врача": пранкер Вован оценил записи Лукашенко по Навальному
23:12
Россия расширила персональные санкции против украинцев
22:57
Кулеба протянул руку помощи Беларуси и указал на проблемы
22:29
Тошнота и рвота: в Ровенской области массово отравились школьники
22:22
В России ввели санкции против Порошенко
22:12
В Беларуси обнародовали записи переговоров по Навальному
22:10
Новый антирекорд коронавируса в Украине: за сутки заразились 2723 человека Видео
21:44
"Смерть близко": астролог сказал, какой год Путин точно не переживет
21:39
Шмыгаль припугнул последствиями отказа от прививки от гриппа Видео
21:32
Коронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детей Видео
21:31
Коллеги Зеленского-старшего поддержали пожизненную стипендию для отца президента
21:05
Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал о "косяках" с тестами и манипуляциях на выборах Видео
20:41
Российский дипломат в ООН "обнаружил" в Беларуси националистов из Украины
20:29
Премьер рассказал, какой курс доллара заложен в госбюджет-2021
20:18
Шмыгаль пояснил, ждать ли украинцам жесткого карантина Видео
20:01
Нафтогаз пригрозил городам Украины проблемами с отоплением - в чем причина
20:01
В МИД рассказали, какие страны открыли границы для украинцев-туристов
19:34
Депутат от Слуги народа назвал коронавирус мировым заговором Видео
19:31
Шведский стол: выяснилось,чем кормят столичных школьников во время карантина Видео
18:59
Быть или не быть: украинцы высказались о необходимости жесткого карантина
18:55
У Лукашенко прямо обвинили Польшу и Украину в "подогреве" белорусских протестов
18:51
Названы цифры распространения Covid-19 по странам мира Видео
18:19
В Тернополе взбунтовались из-за карантина и выдвинули обвинение правительству Видео
17:51
10 "убийц отношений", которые нельзя игнорировать Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять