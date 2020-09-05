Коронавирус в Киеве за сутки нашли еще у более 300 человек

Коронавирус в Киеве выявили у 315 человек за сутки / Reuters

Коронавирус в Киеве продолжает свое победоносное шествие – в последнее время ежедневно в городе фиксируют не менее 300 новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в столице зафиксировали 14 792 случая заболевания Covid-19.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Киеве выявили 315 новых случаев Covid-19, при этом 4 зараженных врачи не смогли спасти – они скончались.

Всего коронавирус убил в Киеве 234 человека.

Отмечается, что по состоянию на утро субботы еще 97 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели. Всего в Киеве победили злую болезнь 4 713 жителей.

Коронавирус в Киеве - карта на 5 сентября / СНБО

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55, в Оболонском районе - 39 случаев.

Коронавирус в Киеве - статистика на 5 сентября / me/vitaliy_klitschko

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