Коронавирус в Киеве: за сутки нашли рекордное число новых больных

Еще 23 жителя столицы стали жертвами болезни / УНИАН

За минувшие 24 часа обнаружен +781 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на субботу, 31 октября, в столице зафиксировали уже 37 549 пациентов с диагнозом коронавирус.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +23 человека стали жертвами болезни - таким образом COVID-19 в столице повторил смертельный антирекорд 20 октября. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 766 киевлян.

За сутки выздоровели +223 человека. В общем, коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 31 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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