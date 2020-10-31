Коронавирус в Киеве: за сутки нашли рекордное число новых больных

В столице поставили почти 800 положительных диагнозов COVID-19.
За минувшие 24 часа обнаружен +781 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на субботу, 31 октября, в столице зафиксировали уже 37 549 пациентов с диагнозом коронавирус.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +23 человека стали жертвами болезни - таким образом COVID-19 в столице повторил смертельный антирекорд 20 октября. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 766 киевлян.
За сутки выздоровели +223 человека. В общем, коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных
Коронавирус в Киеве - последние новости:
- Предыдущий антирекорд был поставлен в Киеве сутками ранее - 741 новый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 21 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- В ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Автор: Анна Багрий