Коронавирус в Киеве "осмелел" - за сутки очень много больных

Всего в Киеве 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус в Киеве стал активно распространяться. За последние сутки выявили еще 200 новых случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом в своей Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, три человека умерли. За весь период коронавирус убил 145 киевлян.
Всего в Киеве по состоянию на 8 августа 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Вырвались из лап опасной болезни 3205 жителей Киева.
Читайте такжеУхудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявлениеНапомним, за последние сутки в Украине зафиксировали +1489 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 72 тысячи случаев заражения коронавирусом.
Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.