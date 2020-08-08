Коронавирус в Киеве "осмелел" - за сутки очень много больных

Коронавирус в Киеве убил 145 человек / pixabay.com

Коронавирус в Киеве стал активно распространяться. За последние сутки выявили еще 200 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом в своей Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, три человека умерли. За весь период коронавирус убил 145 киевлян.

Всего в Киеве по состоянию на 8 августа 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вырвались из лап опасной болезни 3205 жителей Киева.

За сутки в Киеве опять очень много больных / t.me/vitaliy_klitschko

Читайте такжеУхудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявлениеНапомним, за последние сутки в Украине зафиксировали +1489 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 72 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.