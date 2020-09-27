Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 300 человек

Число жертв Covid-19 в столице достигло 361.
По состоянию на утро 27 сентября в Киеве нашли еще +323 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 21 815 случаев Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 361 (+11 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 6 482 человек (+95 за сутки).
- Заболели за прошедшие сутки:
- 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 122 человека в возрасте от 21 до 73 лет;
- 15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.
Заболели, в частности, 12 медиков. Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69, в Соломенском - 54, в Оболонском районе - 47 случаев.
В Киевской области зафиксированы 8 714 случаев Covid-19 (+ 143 новых случаяза сутки).
С начала эпидемии выздоровели 5 346 человек (+113 за сутки), умерли 172 человека (+1 за сутки).
Коронавирус в Украине
- Киев сначала находился в "зеленой" карантинной зоне, потом попал в "желтую", а позже оказался в "оранжевой". Столица недолго находилась в "оранжевой" зоне и вернулась в "желтую".
- По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально зарегистрировали 198 634 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +3130 новых диагнозов COVID-19.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.