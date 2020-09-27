Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 300 человек

Коронавирус в Киеве заразил почти 22 тысячи человек/ УНИАН

По состоянию на утро 27 сентября в Киеве нашли еще +323 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 21 815 случаев Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 361 (+11 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 6 482 человек (+95 за сутки).

Заболели за прошедшие сутки:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

122 человека в возрасте от 21 до 73 лет;

15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков. Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69, в Соломенском - 54, в Оболонском районе - 47 случаев.

Коронавирус в Киеве 27 сентября/ t.me/vitaliy_klitschko

В Киевской области зафиксированы 8 714 случаев Covid-19 (+ 143 новых случаяза сутки).

С начала эпидемии выздоровели 5 346 человек (+113 за сутки), умерли 172 человека (+1 за сутки).

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