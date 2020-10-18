Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 450 человек

В течение суток 13 жителей столицы стали жертвой болезни.
Коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +453 новых случая заражения Covid-19.
По состоянию на воскресенье, 18 октября, в столице зафиксировали уже 30 463 пациента с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +13 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 582 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 35 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- 17 октября коронавирус в Киеве установил антирекорд - за сутки Covid-19 диагностировали у рекордного количества человек – у 598.
- По состоянию на утро 16 октября коронавирус в Киеве убил рекордное количество заболевших – за сутки скончались 22 человека. За 24 часа вирус в столице нашли у 455 человек.
Автор: Анна Багрий