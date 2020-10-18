Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 450 человек

Коронавирус заразил более 30 тысяч человек в Киеве / pixabay.com

Коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +453 новых случая заражения Covid-19.

По состоянию на воскресенье, 18 октября, в столице зафиксировали уже 30 463 пациента с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +13 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 582 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 35 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 18 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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