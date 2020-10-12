Коронавирус в Киеве за сутки заразил почти в три раза меньше людей, чем днем ранее

Covid-19 убил в столице уже 487 человек / УНИАН

Коронавирус в Киеве сбавил обороты - за минувшие сутки обнаружены +196 новых случаев заражения Covid-19. Это на 306 диагнозов меньше, чем сутками ранее.

По состоянию на понедельник, 12 октября, в столице 27 693 зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +6 человек стали жертвами болезни. Всего коронавирус унес жизни 487 киевлян.

За минувшие 24 часа выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 9 793 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - что было ранее: