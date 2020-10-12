Коронавирус в Киеве за сутки заразил почти в три раза меньше людей, чем днем ранее

За последние 24 часа поставили 196 новых диагнозов.
Коронавирус в Киеве сбавил обороты - за минувшие сутки обнаружены +196 новых случаев заражения Covid-19. Это на 306 диагнозов меньше, чем сутками ранее.
По состоянию на понедельник, 12 октября, в столице 27 693 зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +6 человек стали жертвами болезни. Всего коронавирус унес жизни 487 киевлян.
За минувшие 24 часа выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 9 793 жителя Киева.
Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Киеве зарегистрировали 27 497 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +502.
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
- 9 октября коронавирус в Киеве побил рекорд - за 24 часа были обнаружены 567 инфицированных Covid-9.
- С 12 октября на территории Украины начало действовать новое разделение регионов, городов и районов на карантинные эпидемиологические зоны. В красной зоне оказались города Сумы и Канев Черкасской области. Киев – в оранжевой зоне.
Автор: Анна Багрий