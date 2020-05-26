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"Взяли Бога за бороду": Киево-Печерская лавра победила коронавирус

26 мая 2020, 09:27

Обитель снова открыта для всех желающих.

Коронавирус в Киево-Печерской лавре – в обители закончился карантин
Коронавирус в Киево-Печерской лавре – в обители закончился карантин

Киево-Печерская лавра снова открылась для всех желающих: там закончился карантин.

С 25 мая 2020 Свято-Успенскую и Киево-Печерскую лавры снова можно посещать для молитв и визитов, сообщается на сайте УПЦ.

Событие уже прокомментировал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

В своем видеообращении он пояснил, что коронавирус считает испытанием веры. Но еще более тяжелым испытанием для него стала вынужденная разлука с прихожанами из-за карантина.

Читайте такжеДень Лукерьи: какой сегодня праздник 26 мая и кого поздравлять"Когда во время службы говоришь: "Мир вам" – а в храме ни одного человека. Знаешь, что там сидят где-то перед экраном… но все равно тяжело… Боишься, что люди остались без Бога. Это страшное событие. А для меня, как наместника Лавры, даже смерть, наверно, не так страшна", – рассказал митрополит Павел.

Он вспомнил о каждом умершем от Covid-19, напомнил, что 20 человек из Лавры были госпитализированы, переболели в самой обители еще 50 монахов.

"Мы не всегда знаем волю Божью – и, к сожалению, не всегда стремимся узнать. Мы думаем, что всегда будет хорошо, что, как говорят в народе, взяли Бога за бороду, что медицина сегодня на высоком уровне… Но эти события показали, что мы ничего не знаем и ни к чему не готовы. Я всех еще раз призываю к молитве. К молитве друг за друга. Не держать обиды ни на кого – ведь никогда не знаешь, когда Господь призовет к себе", – предостерег митрополит Павел.

Напомним, 13 апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса умер второй монах. Священнослужитель был госпитализирован в Александровскую больницу. Лавра была закрыта на карантин.

По состоянию на вторника, 26 мая, в Украине зафиксированы 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 21.

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