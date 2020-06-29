"Несъедобное мясо": китайцы подозревают говядину и баранину во вспышке COVID-19

В Китае допустили, что вспышка коронавируса связана с мясом / Reuters

Коронавирус после кругосветного путешествия опять вернулся в Китай. В связи с вспышкой коронавируса в Пекине на крупном оптовом рынке Синьфади вслед за импортным лососем подозрения как на возможный источник заражения пали на говядину и баранину. В общей сложности 102 из более чем трехсот новых подтвержденных случаев заражения в столице Китая связаны с секцией говядины и баранины на этом рынке.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

По информации издания, специалисты в области здравоохранения назвали эту зону рынка чрезвычайно опасной и приняли решение продлить карантин для лиц, которые были связаны с рыночным отделом говядины и баранины до 28 дней (ранее они должны были пройти 14-дневный карантин).

Такая новость вызвала у потребителей беспокойство по поводу того, не станут ли, вслед за лососем, следующим "несъедобным мясом" теперь еще баранина и говядина.

"Как и в случае с лососем, отдел говядины и баранины на рынке Xinfadi ежедневно принимает большое количество людей, и существует вероятность того, что вирус связан с этим мясом. Но эти продукты безопасны, пока потребители не едят их в сыром виде", – комментирует Global Times заместитель директора департамента биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю.

По информации агентства Синьхуа, примерно 8,3 млн жителей Пекина уже сдали тест на коронавирус с 11 июня, когда COVID-19 был обнаружен на рынке. Ежедневно в китайской столице проводится тестирование 458 тыс. образцов биоматериала жителей. За это время было выявлено более 300 подтвержденных локальных случаев заражения.

Читайте такжеКоронавирус в Пекине оказался старше европейского – ученыеНапомним, ранее сообщалось, в Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади".

По информации, лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов. Во всех магазинах в ночь на 13 июня провели дезинфекцию