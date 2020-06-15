Китайское предупреждение: в Пекине заявили о высоком риске распространения коронавируса

В Пекине на крупном оптовом рынке нашли коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 разлетелся по миру из китайского города Ухань, где был зафиксирован очаг, и очень быстро стал пандемией. Почти два месяца COVID-19 в Пекине не было. И вот власти китайской столицы предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.

Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье, 14 июня, в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.

Однако в утренней статистике в понедельник, 15 июня, отмечалось, что за прошедший день было выявлено всего 42 случая заражения коронавирусом, 36 из которых – с клиническими проявлениями. В шести случаях болезнь протекала без симптомов. Сейчас в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

Отметим, коронавирус нашли на разделочной доске для лосося.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом. Позднее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке "Синьфади".

Граждане, проживающие в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

Кроме того, заместитель главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных после вспышки коронавируса на рынке "Синьфади" были уволены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Бэйцзин жибао".

Отмечается, что такое решение было принято днем ранее в ходе заседания городского комитета Пекина. Чиновники, которые лишились работы, обвиняются в безответственном отношении к мерам безопасности, которые касаются предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Добавим, что за полгода в Китае официально зафиксировали 84 335 случаев заражения коронавирусом, умерли 4638 человек.

Читайте такжеОпасный лосось: в Китае паника из-за крупной вспышки коронавируса на рынкеНапомним, ранее сообщалось, в Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади".

По информации, лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов. Во всех магазинах в ночь на 13 июня провели дезинфекцию.