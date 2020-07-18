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В Китае новая вспышка COVID-19: город на западе cтраны вводит жесткий карантин

На территории КНР регистрируют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

18 июля 2020, 19:44
Китай, коронавирус
В городе Урумчи ввели жесткий карантин / Reuters

В китайском городе Урумчи, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской народной республики, за последние сутки установили 17 прецедентов заражения COVID-19.

Об этом сообщает информагентство АР со ссылкой на национальный комитет здравоохранения Китая.

По данным на субботу, 18 июля, в Урумчи заразились коронавирусом 17 человек. Местные власти решили ввести ряд ограничений, среди которых приостановка работы общественного транспорта, включая метрополитен, и закрытие потенциально опасных с точки зрения заражения жилых районов.Читайте такжеСмертельнее коронавируса: Китай предупредил об опасной заразе в Казахстане

Въезд и выезд из города строго ограничен властями.

Ранее американский ученый, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что коронавирус мутирует, и европейский вариант – более тяжелый COVID-19 – в скором времени распространится по всему миру.

Ранее беглый вирусолог из Китая рассказала, что в стране знали информацию об опасности распространения коронавируса еще в декабре прошлого года, однако медицинских специалистов заставляли молчать.

Западная пресса пишет, что опасный коронавирус, по своей структуре совпадающий с COVID-19 более чем на 96%, обнаружили на территории Китая еще в 2013 году.

Китай коронавирус общество
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