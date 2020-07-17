Приехал "новый" вирус: врач объяснил вспышку COVID-19 Китае

Коронавирус изменяется, попадая в нашу среду/ pixabay.com

Коронавирус Sars-CoV-2 мутирует, поэтому в разных частях мира наблюдается разный уровень летальности.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

По его словам, в европейской части мира циркулирует мутировавший вирус, и он является более тяжелый.

"Такого нет - пока - в Юго-Восточной Азии. Поэтому в Южной Корее - 0,5% летальности, а в Италии - до 20% в некоторых провинциях. Но это временное отложение. В мире пойдет замена. На днях я посмотрел данные по Гонконгу. Там всполошились: ой, у нас опять пошел подъем, наверное, мы плохо зажимаем карантин. Да нет, это к вам приехал "новый" вирус – европейский", - рассказал эксперт.

Фаворов отметил, что вирус не является однородным. Он изменяется, попадая в нашу среду.

Читайте такжеОткуда взялся коронавирус: эпидемиолог озвучил новую версию"Он жил в мышах тысячу лет и не вызывал тяжелых болезней, а когда оказался среди людей, то действует совершенно по-другому, на другие рецепторы, другие клетки. У вирусов есть участки, которые патогенно стабильны. А менее важные могут изменять их на подвиды от более тяжелого до менее тяжелого", - добавил врач.

Напомним, ранее эпидемиолог Михаил Фаворов назвал сроки второй волны коронавируса. По его словам, ожидать ее стоит с начала ноября до середины января. Причем число зараженных COVID-19 осенью-зимой будет не меньшим, чем во время начала эпидемии.