Аксенов решил запретить пользоваться кондиционерами в Крыму

Коронавирус в Крыму - Аксенов запрещает пользоваться кондиционерами / Пресс-служба

"Глава" аннексированного Россией Крым Сергей Аксенов выдвинул "свежую" идею, как бороться с распространением коронавируса на полуострове – надо просто запретить кондиционеры.

"Надо просто запретить (кондиционеры – ред.), потому что на фильтрах оседают все эти болезнетворные микробы и бактерии. Если фильтр не менялся до этого, то включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению. Поэтому это принципиальная позиция – избежать включения кондиционеров. Проветривание помещений лучший способ борьбы с застоем воздуха", – заявил он в интервью российским СМИ.

Читайте такжеЛетает ли Covid-19 в воздухе и боится ли жары: главные мифы о коронавирусеОтметим, что Роспотребнадзор 8 мая опроверг информацию российского Минздрава, что кондиционеры могут быть разносчиками инфекции.

"Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах", – процитировал ответ Роспотребнадзора оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Как известно, в аннексированном Крыму за 7 мая 2020 зафиксировано 9 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 3 медработника больницы в городе Саки. Всего российская статистика коронавируса зарегистрировала в Крыму 177 случаев COVID-19.

По их данным, на полуострове выздоровели 44 человека, находятся под медицинским наблюдением 1925 человек (те, кто приехал из-за пределов Крыма и лица, у которых был контакт с заболевшими).

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков.

А вот Россия уже на пятом месте по числу заболевших COVID-19: коронавирус нашли еще у более 10 тысяч россиян. Китайский коронавирус убил в России 1723 человека, за последние сутки скончались 98 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.