Крым закрылся от России: курортников не хотят видеть на полуострове

В Крыму не хотят видет российских курортников / УНИАН

Коронавирус сегодня не признает границ. Практически каждая страна мобилизирует все силы и ресурсы для борьбы с Ковид-19.

Гости стали нежелательными, и даже там, где им раньше были рады и встречали с широко раскрытыми объятиями, закрывают наглухо двери.

В аннексированном Россией Крыму не хотят видеть россиян.

Так называемый глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров, назвав разобщение единственным "эффективным лекарством" от коронавируса.

Причем, по словам Аксенова, сегодня в Кыму не хотят видеть ни тех, кто направляется на полуостров со служебной целью, ни курортников.

"Другого выхода на сегодняшний день нет. Разобщение — это единственное сегодня эффективное лекарство", — подчеркнул Аксенов в специальном видеообращении к жителям России.

Отметим, в аннексированном Крыму 45 человек заражены COVID-19. Режим самоизоляции из-за коронавируса в Крыму и Севастополе продлили до 30 апреля.

В России за минувшие сутки выявлены 4268 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего число инфицированных в России достигло 47121 (это десятое место в мире), а умерших от коронавирусной инфекции – 405.

Читайте такжеРоссийский ученый нашел "вакцину" от коронавирусаНапомним, ранее построенный оккупантами Крымский мост перекрыли. Такие ограничения были связаны с пандемией жуткого коронавируса. Движение по мосту было остановлено в полночь 2 апреля. Мост закрывали до 5 апреля.