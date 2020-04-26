Священники, студенты, монахи: в Киеве-Печерской лавре все заразились коронавирусом

Киево-Печерская лавра стала рассадником коронавируса / УНИАН

В столице Киево-Печерской лавре коронавирусом инфицированы все священники УПЦ МП, в том числе настоятель, а также монахи студенты и другой персонал.

Как рассказал глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент в комментарии РБК, болеет около 150–200 человек.

"В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы, он здоров", — сказал митрополит Климент.

По словам иерарха, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Он добавил, что некоторые клирики уже идут на поправку, кого-то уже выписали из больницы. Умерли от Covid-19 три человека.

Коронавирус в Лавре

Напомним, после того, как в Киево-Печерской лавре зафиксировали коронавирус, верхнюю часть лавры закрыли для посещения туристов и верующих. А с 4 апреля аналогично закрыты и ворота нижней лавры. По всей лавре объявлен карантин.

Как сообщалось, из 44 духовников лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля. Между тем, по словам мэра, в Киево-Печерской лавре медобследование прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии.

Также 13 апреля в Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах.