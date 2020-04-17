"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом

Ректор семинарии заразился коронавирусом/ Фото: Сильвестр Стойчев/Facebook

Ректор Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской лавре, епископ Сильвестр (Стойчев) оказался инфицирован коронавирусом Covid-19, однако узнал об этом лишь после принудительного тестирования в связи со вспышкой заболевания в Лавре.

"После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения", - покаялся он в Facebook.

Сильвестр сдал тест на коронавирус после того, как глава мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение начать массовое тестирование в Киево-Печерской лавре. Анализ священнослужителя показал положительный результат.

Читайте такжеCOVID-19 у Онуфрия и Новинского – что известно о заражении в ЛавреПо словам ректора, у него не было признаков ОРВИ во время проведения анализов, отсутствуют они и сейчас. Он добавил, что кашель отсутсвует и температура тела не поднималась выше нормы.

Как известно, Киевская духовная академия – это высшее богословское учебное заведение УПЦ МП, расположенное на территории Киево-Печерской лавры. Сильвестр мог контактировать, как со студентами, так и с персоналом и прихожанами в самой лавре.

Как ранее сообщалось, минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине.

Напомним, в Киево-Печерской лавре зафиксировали коронавирус, верхнюю часть лавры закрыли для посещения туристов и верующих. А с 4 апреля аналогично закрыты и ворота нижней лавры. По всей лавре объявлен карантин.