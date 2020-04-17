УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом

17 апреля 2020, 19:30

Священнослужитель уже сдал тест, который показал положительный результат.

Ректор семинарии  заразился коронавирусом/ Фото: Сильвестр Стойчев/Facebook

Ректор Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской лавре, епископ Сильвестр (Стойчев) оказался инфицирован коронавирусом Covid-19, однако узнал об этом лишь после принудительного тестирования в связи со вспышкой заболевания в Лавре.

"После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения", - покаялся он в Facebook.

Сильвестр сдал тест на коронавирус после того, как глава мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение начать массовое тестирование в Киево-Печерской лавре. Анализ священнослужителя показал положительный результат.

Читайте такжеCOVID-19 у Онуфрия и Новинского – что известно о заражении в ЛавреПо словам ректора, у него не было признаков ОРВИ во время проведения анализов, отсутствуют они и сейчас. Он добавил, что кашель отсутсвует и температура тела не поднималась выше нормы.

Как известно, Киевская духовная академия – это высшее богословское учебное заведение УПЦ МП, расположенное на территории Киево-Печерской лавры. Сильвестр мог контактировать, как со студентами, так и с персоналом и прихожанами в самой лавре.

Как ранее сообщалось, минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине.

Напомним, в Киево-Печерской лавре зафиксировали коронавирус, верхнюю часть лавры закрыли для посещения туристов и верующих. А с 4 апреля аналогично закрыты и ворота нижней лавры. По всей лавре объявлен карантин.

Киево-Печерская лавра новости Украины коронавирус новости эпидемия коронавируса коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:51
Украинские специалисты поучаствуют в подготовке к запуску ракеты-носителя "Антарес" в США
19:50
Во Львове пылал центр реабилитации воинов АТО - фото Фото
19:30
"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом
19:19
Еще один нардеп излечился от жуткой китайской заразы
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса Видео
18:58
Синоптик сказала, когда ждать спасения от смога в Киеве – прогноз Видео
18:29
Пособник Сталина: в Институте нацпамяти возмущены переименованием Луганска
18:27
Убийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатов Видео
18:19
"Всем советую!": Евгений Кошевой поделился планами на Пасху
17:49
В США умер известный актер, звезда сериала Рембо
17:30
Билла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса
16:39
Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е
16:33
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
16:07
По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков Видео
16:01
В Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержки
15:40
Невидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людей Видео
15:25
Sony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStation
15:13
Погода в Украине на выходных: каким областям светит приятный сюрприз Видео
14:57
"Придумал обмазываться говном": Собчак распекла Полякову и Ивлееву за глупые флешмобы
14:43
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
14:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
14:26
ВОЗ нужны кардинальные реформы - Wall Street Journal
14:10
Возвращение к истокам: в сеть утекли чертежи смартфона iPhone 12 от Apple
14:00
Звезда Сватов Добронравов получил орден от Путина
13:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
13:25
Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн Видео
13:19
Кличко рассказал, когда со въездов в Киев уберут "температурные" блокпосты Видео
13:06
Такого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие города
12:53
Что делать украинцам с коронавирусом без договоров с семейными врачами - Минздрав
12:34
Новые жертвы: эксперт сказал, куда идет дым из Киева и когда это кончится Видео
12:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный шанс и деловой успех Видео
12:10
"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней
12:09
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи
12:00
Смог в Киеве: Минздрав дал важные рекомендации жителям столицы и области
11:57
Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня Видео
11:35
Экологи рассказали, почему в Украине грянула жуткая песчаная буря
11:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
11:23
Как уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам
11:10
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта Видео
10:59
"Как у гинеколога раскорячилась": Седокову разругали за фото в трусах с любовником
10:58
Пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
10:30
Дерматолог рассказала, какие антисептики будут опасны в борьбе с коронавирусом
10:21
Расстрел молодой пары в Кривом Роге: подозреваемый решился на ужасный шаг
10:20
Отменить нельзя продлить: что делать с карантином в Украине мнение
10:15
Villa Krim собрала "винные" исследования, которые помогут похудеть, выучить язык и решить проблемы новости компании
10:02
Медик рассказала, как нужно справляться со стрессом из-за карантина
10:02
Credit Kasa передала 1000 продуктовых наборов пожилым украинцам новости компании
09:51
Марафон больше не побегут: биолог рассказала о жутких последствиях COVID-19 для организма
09:32
"Атака коронавируса на Украину": заболевших стало намного больше Видео
09:31
Адовые условия: замеры температуры на въездах в Киев снова вызвали дикие пробки Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять