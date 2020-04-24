Россия намерена отправить гумконвой в Киево-Печерскую лавру

Киево-Печерская лавра может получить гуманитарную помощь из РФ / УНИАН

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит Украину принять гуманитарную помощь для Киево-Печерской лавры.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее письмо российского омбудсмена, обращение она направила украинской коллеге Людмиле Денисовой.

В обращении уточняется, что собрано более двух тонн лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств, необходимых при эпидемии коронавируса. Российская сторона настаивает, что "данная миссия носит исключительно гуманитарный характер".

Для отправки груза требуется специальное разрешение от Минсоцполитики Украины. Письмо в ведомство было направлено, но ответ на него не последовал, поэтому Москва решила обратиться к Денисовой.

Читайте также"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать помощь в получении соответствующего разрешения на ввоз лекарства и другой помощи для обитателей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в письме.

Денисова подтвердила, что обращение от российской стороны она получила. Однако, по ее словам, решение данного вопроса не находится в компетенции омбудсмена, его должны решить в Министерстве социальной политики.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", — сказала омбудсмен.

Напомним, после того, как в Киево-Печерской лавре зафиксировали коронавирус, верхнюю часть лавры закрыли для посещения туристов и верующих. А с 4 апреля аналогично закрыты и ворота нижней лавры. По всей лавре объявлен карантин.

Как сообщалось, из 44 духовников лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля. Между тем, по словам мэра, в Киево-Печерской лавре медобследование прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии.

Также 13 апреля в Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах.