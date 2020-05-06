В Киево-Печерской лавре с новой силой вспыхнул Covid-19

Лавра стала эпицентром заражения коронавирусом / sxc.hu

В Киево-Печерской лавре среди священников УПЦ МП выявлен резкий всплеск инфицирования коронавирусом, уже второй за последний месяц.

Как говорится в сюжете ТСН, за минувшие сутки в монастыре выявлено 17 случаев заражения Covid-19.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью среди священнослужителей УПЦ МП остается серьезной. Лавра закрыта на карантин, однако прихожане все же посещали храмы, чтобы увидеть благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.

Тесты на коронавирус в Лавре проводят регулярно, поскольку от Covid-19 в апреле умерли несколько священников. На территории святыни уже заразилось свыше 100 человек.

Как ранее сообщалось, в Киево-Печерской лавре коронавирусом инфицированы все священники УПЦ МП, в том числе настоятель, а также монахи, студенты и другой персонал.

Коронавирус в Лавре

Напомним, после того, как в Киево-Печерской лавре зафиксировали коронавирус, верхнюю часть лавры закрыли для посещения туристов и верующих. А с 4 апреля аналогично закрыты и ворота нижней лавры. По всей лавре объявлен карантин.

Как сообщалось, из 44 духовников лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля. Между тем, по словам мэра, в Киево-Печерской лавре медобследование прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии.

Также 13 апреля в Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах.