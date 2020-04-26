Вспышка Covid-19 в Мариуполе: медики заразились во время операции от бессимптомного пациента

Медики заразились коронавирусом во время операции / Reuters

В Мариуполе Донецкой области за минувшие сутки выявили 22 случая коронавируса, из них 19 обнаружили у медиков Областной больницы интенсивного лечения, которые заразились во время операции от пациента без явных симптомов.

"В Мариуполе мы имеем 22 новых случая заражения. Среди них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения", — сообщили председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко и директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник на брифинге.

По словам чиновников, половина всех подтвержденных слкчапев коронавируса в Донецкой области - это медицинские работники. В Мариуполе произошла абсолютно непредсказуемая ситуация.

"Областная больница не была определена как больница по приему больных коронавирусом. То, что случилось – это жизненная ситуация, когда ургентный больной поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. И поскольку все больные с пневмониями и подозрениями на пневмонию подлежат проверке, мы провели проверку. И после того, как обнаружили у него заражение коронавирусом, начали проводить проверки пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился", — сказал Колесник.

Читайте также"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19Чиновники подчеркнули, что пока все медики пеерносят заболевание в легкой форме. Некоторые продолжают оставаться на работе и оказывают помощь больным Covid-19.

"Областная больница не была определена как больница по приему больных коронавирусом. То, что случилось – это жизненная ситуация, когда ургентный больной поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. И поскольку все больные с пневмониями и подозрениями на пневмонию подлежат проверке, мы провели проверку. И после того, как обнаружили у него заражение коронавирусом, начали проводить проверки пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился", — сказал Колесник.

Напомним, в столице в Киево-Печерской лавре коронавирусом инфицированы все священники УПЦ МП, в том числе настоятель, а также монахи студенты и другой персонал.

После того, как в Киево-Печерской лавре зафиксировали коронавирус, верхнюю часть лавры закрыли для посещения туристов и верующих. А с 4 апреля аналогично закрыты и ворота нижней лавры. По всей лавре объявлен карантин.

Как сообщалось, из 44 духовников лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля. Между тем, по словам мэра, в Киево-Печерской лавре медобследование прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии.