Когда Украина откроет границы: в МОЗ назвали условие

Из-за коронавируса страны закрыли границы / dpsu.gov.ua

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине будет приниматься решение об открытии пунктов государственной границы.

По его словам, Киев будет ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Украине, а также на соответствующие решения в других странах Европы.

Ляшко отметил, что каждую неделю в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидемиологическую ситуацию и транспортное сообщение.

"Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают, и решение до настоящего времени не принято. Украина внимательно следит за ними", - сказал Ляшко в интервью РБК-Украина.

При этом, по его словам, Польша – это страна-ориентир, так как Украина отстает от нее на несколько недель по динамике заболеваний.

"Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, - ред.). Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - резюмировал врач.

Напомним, с 27 марта 2020 Украина закрыла границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях Украина откроет закрытые из-за пандемии коронавируса границы.