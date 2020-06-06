Стремительное распространение COVID-19: ученый дал тревожный прогноз

Самые простые методы карантина остаются наиболее эффективными / Фото pixabay.com

Директор Национального института здоровья США Фрэнсис Коллинз назвал главную проблему при лечении коронавируса.

Как подчеркнул он в своем блоге, основным вопросом молниеносного распространения COVID-19 является отсутствие коллективного иммунитета.

Он обратил внимание на то, что согласно исследованиям, отсутствие иммунитета к SARS-CoV-2 будет основным фактором, который поспособствует дальнейшему, быстрому распространению нового коронавируса.

В этой связи он отверг предположение о том, что жаркая погода в летний период может убить COVID-19 .

Ученый напомнил, что согласно опубликованным исследованиям, климат может быть лишь одним из сезонных факторов контроля над COVID-19.

"Команда обнаружила: даже если предположить, что SARS-CoV-2 настолько чувствителен к климату, как и другие сезонные вирусы, летняя жара все еще не будет достаточной для смягчения сейчас, чтобы замедлить его первоначальное, быстрое распространение", – утверждает Коллинз.

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По его мнению, климат является лишь одним из ключевых факторов, который следует учитывать при оценке протекания этого заболевания.

Он также высказал предположение о том, что самые простые методы карантина остаются наиболее эффективными против коронавируса.

"Физическое дистанцирование остается лучшим оружием летом для замедления или предотвращения распространения COVID-19. Поэтому продолжайте носить маски и держитесь подальше друг от друга!" – добавил Коллинз.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 800 человек. Согласно данным Университета имени Джонса Хопкинса, в США от COVID-19 всего умерли 108 тыс. 211 человек.