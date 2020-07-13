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"Будет третья волна": в США сделали мрачный прогноз по COVID-19

Смягчение карантина необходимо жестко контролировать, чтобы не допустить новой атаки коронавируса, заявил американский ученый.

13 июля 2020, 09:11
Коронавирус в мире - американцы высчитали, когда ждать третьей волны
Коронавирус в мире - американцы высчитали, когда ждать третьей волны / pixabay.com

Коронавирус в США грозит собрать еще больше жертв, а миру стоит ждать третью волну COVID-19 – если не будут предприняты необходимые меры.

"Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Там будет третий акт. Когда мы смотрим, когда придет грипп, мы знаем, что будет третья волна. Очевидно, что на все это будет влиять то, как мы ведем себя социально и будет ли вакцина и тому подобное", – пояснил американский врач Чад Крилич в интервью Deutsche Welle.

Читайте также"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19Доктор Крилич – врач с более чем 10-летним стажем – прогнозирует начало новой волны на фоне вспышки заболеваемости гриппом.

По его мнению, смягчение карантина необходимо жестко контролировать – чтобы в случае новой вспышки коронавируса оперативно пополнять количество тестов, средств защит, лекарств.

А на создание вакцины от COVID-19 миру рассчитывать не стоит: ее, вероятно, создадут, но никто не в силах предсказать конкретную дату, когда это произойдет. Поэтому не стоит учитывать данную переменную в расчетах по коронавирусу.

Ранее доктор Комаровский объяснил, кого не атакует коронавирус и как защищаться. Уничтожить COVID-19 на этапе проникновения может местный иммунитет, пояснил он.

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