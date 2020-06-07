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Коронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученые

7 июня 2020, 09:44

Медпрепарат доказал эффективность только для пациентов, которым не нужна госпитализация.

коронавирус
Ученые заявили, что дешевое лекарство спасает от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у почти 7 миллионов человек по состоянию на 7 июня. Жертвами COVID-19 стали 402 тысячи человек. До сих пор нет вакцины от коронавируса, болезнь лечат симптоматически. В частности, медики рассказали об опыте применения фамотидина – дешевых таблеток от изжоги, язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Об этом сказано в статье в научном журнале Gut.

По словам ученых, десять пациентов со средним и легким течением COVID-19 получали фамотидин трижды в день в определенной дозе. Все испытуемые сообщили, что им стало значительно лучше через сутки-двое, но препарат они продолжали принимать: кому-то хватило пяти дней, кому-то потребовался 21. В среднем курс лечения занял 11 дней.

"Безрецептурный фамотидин является предполагаемой терапией для COVID-19", — гласит тезис исследования.

Исследователи отметили, что это средство доказало эффективность только для пациентов, которым не нужны госпитализация и облегчение дыхания в палате реанимации. Рекомендовать для широкого использования фамотидин пока нельзя.

Необходимо, чтобы он прошел клинические испытания как возможное лекарство от COVID-19. Причем экспериментальное лечение должно быть назначено гораздо большему числу заболевших, чем десять человек.

Добавим, что ранее телеканал CNN со ссылкой на исследование, сообщил, что те пациенты, которые принимали фамотидин во время госпитализации из-за коронавируса, имели более чем в два раза больше шансов выжить после заражения инфекцией.

В то же время ученые подчеркнули, что пока неясно, стало ли пациентам лучше из-за лекарства от изжоги, или это было просто совпадение.

Читайте такжеКитай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.

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