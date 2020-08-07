Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны": что ждет Украину

Евросоюз не разрешил гражданам Украины въезд на территорию ЕС / zn.ua

Евросоюз обнародовал обновленный список стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС.

Как говорится в решении Совета ЕС, для граждан данных государств сняты ограничения на поездки.

С 8 августа свободно в страны ЕС могут граждане таких государств:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай при условии подтверждения взаимности.

Из списка ЕС убрал Марокко - резидентам этого государства въезд в страны Евросоюза запрещен.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются гражданами ЕС, поэтому их не вносили в данную рекомендацию.

В Совете Европы отметили, что документ не имеет юридической силы и не является обязательным к исполнению. Каждая страна, которая является членом Евросоюза, сама отвечает за выполнение рекомендаций и может их изменять.

Когда украинцам разрешат путешествия в ЕС:

число новых случаев заражения Covid-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его;

должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;

общая реакция на Covid-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения предлагает правительству расширить перечень критериев, по которым происходит разделение страны на зоны эпидемической опасности.

Напомним, с 8 августа Луцк и Тернополь будут переведены из "красной" зоны карантина в "оранжевую" и "желтую" соответственно.