Полная отмена карантина: еще одна страна победила коронавирус и снимает все ограничения

Новая Зеландия победила коронавирус / pixabay.com

Коронавирус 2020 за полгода из китайского города Ухань распространился по всему миру. Но не все страны одинаково пострадали от COVID-10. Новая Зеландия, где по состоянию на 8 июня зафиксировали 1504 случая заражения и 22 смерти, отменит все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Джасинда Ардерн, сообщает Sydney Morning Herald.

По словам премьера, будут отменены правила социального дистанцирования, запреты на массовые мероприятия и посещение любых мест в стране, начинают работать все предприятия.

Она отметила, что ограничения снимут в ночь на вторник. Останется одно исключение – границы страны пока остаются закрытыми.

Ардерн подчеркнула, что правительство сосредоточится на развитии экономики. Пандемия в стране побеждена, хотя новых случаев заражения исключать не стоит.

Читайте такжеСамые заразные люди: ученые назвали количество суперраспространителей коронавирусаНапомним, ранее еще одна страна Европы официально объявила о победе над COVID-19. Черногория преодолела эпидемию коронавируса, и страна может возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений. Об этом официально заявили власти страны.

За последние 28 дней новых случаев заболевания в Черногории не зафиксировали, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Власти страны заявили о том, что Черногория преодолела эпидемию Covid-19 в конце мая. Однако официально о конце эпидемии объявили 2 июня.