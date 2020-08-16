Коронавирус в Украине и мире 16 августа: сотни тысяч новых больных, Украина – "на пагубной тропе"

В мире за сутки коронавирус нашли еще у сотен человек / Reuters

В мире китайский коронавирус СOVID-19 не унимается – за сутки вирус нашли еще у более 300 тысяч человек, а умерли еще более 7 тысяч человек.

В Украине тоже возросло количество больных коронавирусом. Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook написал, что на Буковине в субботу, 15 августа, вирус нашли еще у более 180 человек.

"К сожалению, Украина уверенно продолжает двигаться по пагубной тропе коронавирусной инфекции, ведущей к отметке 100 тысяч больных. В нашей стране уже больше инфицированных, чем в Китае", – отметил чиновник.

Главред решил собрать все, что известно по состоянию на 16 августа о коронавирусе в Украине и мире.

Коронавирус в мире 16 августа – статистика на 7:30

Всего инфицированы 21 394 639 человек, скончались 770 112 человек, а выздоровели 13 386 124 человека.

Топ-3 стран по количеству больных коронавирусом:

США – 5 360 277 человек инфицированы, 1 818 527 выздоровевших и 169 481 жертва;

Бразилия – 3 317 096 человек инфицированы, 2 622 878 человек выздоровели и 107 232 жертвы;

Индия – 2 589 952 человека инфицированы, 49 980 скончались и 1 862 258 человек выздоровели.

В мире за сутки коронавирус нашли еще у сотен человек / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – статистика

Осачук сообщил, что за сутки в Черновицкой области вирус нашли у 183 человек. Таким образом, общее количество больных теперь составляет 7 617 человек.