Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая

В мире коронавирус за сутки убил еще тысячи человек / Facebook/ moz.ukr

Коронавирус в мире за сутки нашли еще у более 99 тысяч человек, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество инфицированных превысило 5 млн 311 тысяч человек. За сутки также почти на 4 тысячи возросло число жертв вируса, теперь их более чем 342 тысячи.

В Украине коронавирус поставил новый антирекорд в Черновицкой области, в которой обнаружено больше всего случаев заболевания.

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook сообщил, что в регионе число инфицированных превысило отметку в три тысячи человек и составило 3 тысячи 27 человек.

Коронавирус в мире 24 мая – статистика по состоянию на 7:00

Всего инфицированы 5 млн 311 тысяч 89 человек, скончались 342 тысячи 104 человека, а выздоровели 2 млн 112 тысяч 198 человек.

Топ-10 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом:

США – инфицированы 1 622 670 человек, скончались 9 787 человек;

Бразилия – инфицированы 347 398 человек, умерли 2 213 человек;

Россия – инфицированы 335 882 человека, скончались 3 388 человек;

Великобритания – инфицированы 258 504 человека, скончались 36 757 человек;

Испания – инфицированы 235 290 человек, умерли 28 678 человек;

Италия – заразились 229 327 человек, умерли 32 735 человек;

Франция – заразились 182 036 человек, умерли 28 218 человек;

Германия – инфицированы 179 986 человек, скончались 8 261 человек;

Турция – инфицированы 155 686 человек, умерли 4 308 человек;

Иран – заразились 133 521 человек, скончались 7 359 человек.