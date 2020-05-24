УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая

24 мая 2020, 07:32

Количество больных коронавирусом за сутки серьезно возросло.

В мире вирус за сутки убил еще тысячи человек – Коронавирус в мире и в Украине
В мире коронавирус за сутки убил еще тысячи человек / Facebook/ moz.ukr

Коронавирус в мире за сутки нашли еще у более 99 тысяч человек, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество инфицированных превысило 5 млн 311 тысяч человек. За сутки также почти на 4 тысячи возросло число жертв вируса, теперь их более чем 342 тысячи.

В Украине коронавирус поставил новый антирекорд в Черновицкой области, в которой обнаружено больше всего случаев заболевания.

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook сообщил, что в регионе число инфицированных превысило отметку в три тысячи человек и составило 3 тысячи 27 человек.

Коронавирус в мире 24 мая – статистика по состоянию на 7:00

Всего инфицированы 5 млн 311 тысяч 89 человек, скончались 342 тысячи 104 человека, а выздоровели 2 млн 112 тысяч 198 человек.

Топ-10 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом:

  • США – инфицированы 1 622 670 человек, скончались 9 787 человек;
  • Бразилия – инфицированы 347 398 человек, умерли 2 213 человек;
  • Россия – инфицированы 335 882 человека, скончались 3 388 человек;
  • Великобритания – инфицированы 258 504 человека, скончались 36 757 человек;
  • Испания – инфицированы 235 290 человек, умерли 28 678 человек;
  • Италия – заразились 229 327 человек, умерли 32 735 человек;
  • Франция – заразились 182 036 человек, умерли 28 218 человек;
  • Германия – инфицированы 179 986 человек, скончались 8 261 человек;
  • Турция – инфицированы 155 686 человек, умерли 4 308 человек;
  • Иран – заразились 133 521 человек, скончались 7 359 человек.
В мире вирус за сутки убил еще тысячи человек – Коронавирус в мире и в Украине
В мире коронавирус за сутки убил еще тысячи человек / Скриншот с gisanddata.maps.arcgis.com/

коронавирус в Украине коронавирус Сергей Осачук
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая
07:14
Удар по мировой безопасности: зачем США пускают под нож международные договоры
06:49
Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций
06:39
Синоптик назвал самый жаркий месяц лета 2020
06:22
Испания открывает границы для иностранных туристов после пандемии
06:08
Завершение проекта Стена на границе с РФ перенесли на длительный срок
05:47
"Разрушают жизнь": астролог предупредил, кто может уничтожить Льва Видео
05:16
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мозг человека
04:52
Ученые-медики рассказали, чем полезны для здоровья специи в жирной пище
04:11
Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций
03:44
Что будет с долларом после карантина: эксперты дали прогноз
03:22
Смягчение карантина: врач рассказала, как уберечься от COVID-19 в детсаду
02:48
Нейропсихолог объяснила, откуда берется любовь к сладкому
02:19
Гороскоп на неделю: кому нельзя гнаться за двумя зайцами
01:45
Действует лишь полгода: ученые сделали важное открытие об иммунитете к COVID-19
01:43
Астрономы впервые зафиксировали рождение новой планеты Видео
01:01
Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" назвали возможного фаворита предвыборной гонки Видео
00:33
В Кабмине назвали главное условие реинтеграции Донбасса Видео
00:19
День Кирилла и Мефодия и Ураза Байрам: какой сегодня праздник 24 мая
23 мая, суббота
23:56
Стало известно о состоянии Кадырова, госпитализированного с подозрением на Covid-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять