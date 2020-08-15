Коронавирус в Украине и мире 15 августа: в украинском регионе угрожающая ситуация

Из-за вируса уже скончались более 760 тысяч человек.
Китайский коронавирус СOVID-19 продолжает набирать обороты в мире – в течение четверга, 14 августа, вирус диагностировали у более 240 тысяч человек, а скончались еще свыше 8 тысяч человек.
В Украине вирус тоже не унимается – глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook сообщил, что на Буковине угрожающая ситуация.
Главред решил собрать все, что известно по состоянию на 14 августа о коронавирусе в Украине и мире.
Коронавирус в мире – статистика на 7:00
Всего инфицированы 21 млн 83 тысячи 98 человек, скончались 763 тысячи 70 человек, а выздоровели 13 млн 206 тысяч 284 человека.
Топ-3 стран по количеству больных коронавирусом:
США – 5 млн 312 тысяч 464 человека инфицированы, 1 млн 796 тысяч 326 выздоровевших и 168 тысяч 429 жертв;
Бразилия – 3 млн 226 тысяч 443 человека инфицированы, 13 млн 206 тысяч 284 человека выздоровели и 105 тысяч 490 жертв;
Индия – 2 млн 461 тысяча 190 человек инфицированы, 48 тысяч 40 человек скончались и 1 млн 751 тысяча 555 человек выздоровели.
Коронавирус в Украине – статистика на 14 августа
Осачук сообщил, что в Черновицкой области 14 августа вирус нашли у 170 человек, и общее количество инфицированных составило 7 тысяч 434 человека.