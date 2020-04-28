Жертву выбирает по крови: стало известно, на кого охотится коронавирус

Коронавирус чаще убивает людей второй группы крови / pixabay.com

Коронавирус в мире убил громадное количество людей – по состоянию на 28 апреля число жертв опасной болезни составляет 211 000.

Заразились уханьской заразой более 3 миллионов людей в 185 странах. Темпы распространения болезни и ее аппетиты пугают не только простых граждан, но и ученых и врачей, которые пока не знают, как изгнать эту заразу и побороть пандемию.

Вакцины еще нет, а лечение проводят симптоматическое. В то же время стало известно, что китайский коронавирус чаще всего убивает людей с определенной группой крови.

Детский врач-хирург, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что, согласно исследованиям, люди со второй группой крови могут оказаться в зоне риска заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

По его словам, в Китайской Народной Республике (КНР) проводились исследования, связана ли частота и более тяжелое течение Ковид-19 с группой крови.

"В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией", — отметил медик в интервью агентству Москва.

Врач подчеркнул, что среди скончавшихся от Ковида в Китае также было больше людей со второй группой крови, их доля составляла приблизительно 40%.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.