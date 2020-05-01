Кто создал озверелый Ковид: экс-ЦРУшник рассказал о биооружии РФ и США

Коронавирус в мире - кто создал уханьскую корону - версия ЦРУ / Global Look Press

Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн заявил, что он вполне доверяет ученым, которые уверены в естественном происхождении коронавируса COVID-19. В то же время в этом вопросе стоит учитывать некоторые аспекты, добавил он.

Он напомнил, что биологическое оружие – это явление не новое. Оно применялось еще во время Первой мировой войны.

"Я бы сказал, что у большинства крупных стран, среди которых, конечно же, Россия, Китай и США, есть потенциал для распространения вирусов, которые, вероятно, гораздо более смертоносны, чем COVID-19. Но мы не делаем этого по той же причине, по которой у нас не было обмена ядерными ударами. Ведь последнее привело бы к взаимному уничтожению", – пояснил он в интервью изданию LB.ua.

Читайте такжеСекрет коронавируса: кто создал "биологический Чернобыль"По его словам, в современных лабораториях некоторых стран уже "есть вещи, которые гораздо более смертоносны (чем Ковид-19 – ред.), и они могут быть освобождены". В то же время эксперт из ЦРУ не верит в подобный сценарий.

"…для любой страны самоубийственно участвовать в такой войне. Следовательно, я не являюсь большим сторонником подобных теорий заговора", – пояснил Девайн.

Ранее сообщалось, что причиной распространения уханьской заразы могла стать утечка из китайской лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Об этом писали СМИ со ссылкой на данные британской разведки.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая коронавирус в Украине диагностировали у 10 тысяч 861 человек. Всего в нашей стране от "короны" скончались 272 человека, а 1 тысяча 413 пациентов – выздоровели.