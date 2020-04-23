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Передается ли уханьская хворь половым путем - ответ ученых

23 апреля 2020, 20:32

По словам исследователей риск заражения коронавирусом половым путем очень мал.

коронавирус
Ученые выяснили, передается ли коронавирус половым путем / pixabay.com

Китайский коронавирус не щадит человечество и каждый день уносит жизни людей. Ученые решили выяснить, передается ли опасная хворь половым путем.

Как сообщили ученые из Университета штата Юта, они не обнаружили следов вируса SARS-CoV-2 в сперме мужчин, перенесших коронавирусную инфекцию. Соответствующая статья была опубликована в журнале Fertility and Sterility. В этой работе полностью не исключаются риски инфицирования половым путем, но говорится, что они ничтожно малы.

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"Если бы такое заболевание, как Covid-19, передавалось половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний и могло бы сказаться на долгосрочном репродуктивном здоровье людей, - говорит ведущий автор исследования, специалист по урологии и мужской фертильности Джеймс М. Хоталинг. - Тот факт, что в этом небольшом исследовании не было показано, что вирус, вызывающий Covid-19, не найден в сперме или яичках, является чрезвычайно важным открытием".

Во время экспериментов ученые собрали сперму 34 китайцев спустя месяц после их выздоровления от коронавирусной инфекции легкой и средней тяжести. Однако отсутствие вируса в сперме не гарантировало того, что SARS-CoV-2 не может попадать в яички, в которых образуются мужские половые клетки. В этом случае патоген не способен передаваться половым путем, однако может нанести вред репродуктивной функции.

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Несмотря на результаты, исследователи признают, что их работа имеет несколько важных ограничений, включая небольшой размер выборки и тот факт, что ни один из доноров не был болен коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Как ранее писал Главред, медик в деталях расписал, велика ли вероятность заражения китайским коронавирусом во время занятий сексом. Медик отметил в первую очередь то, что COVID-19 не относится к инфекциям, передающимся половым путем. То есть шансы заразиться коронавирусом непосредственно через секс равны нулю. Но опасность несет любое сближение.

Также напомним, подавляющее большинство украинцев заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 у себя же на родине – это 93% заболевших. И лишь 7% подхватили заразу за границей.

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