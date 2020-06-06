НАТО готовится к второй волне коронавируса - Столтенберг

Йенс Столтенберг рассказал о второй волне коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире убил 398 586 человек по состоянию на субботу, 6 июня, всего выявили 6 867 000 случаев заражения китайским коронавирусом. Руководство НАТО принимает меры для подготовки к новому обострению пандемии коронавируса, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом Йенс Столтенберг рассказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, пишет DW.

"НАТО готовится к возможной второй волне коронавируса", - заявил глава Североатлантического альянса.

По его словам, целью является скоординированные действия в борьбе против нового вируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

"Нам необходимо согласовать наше планирование таким образом, чтобы иметь возможность еще лучше и быстрее помочь членам НАТО и странам-партнерам, тесно связанным с Альянсом", - отметил он.

В частности, НАТО планирует "подготовить достаточные ресурсы для транспортировки медицинских материалов и создать склады для быстрого доступа к медицинскому оборудованию", сообщил Столтенберг.

Уже в ближайшее время подготовка плана будет завершена, в середине июня он будет представлен на виртуальном совещании министров обороны альянса.

На какую помощь может рассчитывать Украина?

Евроатлантическая интеграция в определенной мере уже позволяет Украине рассчитывать на поддержку Альянса. В частности, ряд стран-партнеров уже получили помощь от НАТО после соответствующего обращения.

Украина также подала заявку, пишет Европейская правда.

Также у нас есть возможность приобщиться к научно-исследовательской работе и поддержке совместной координации действий.

Многие страны-партнеры уже активно участвуют в мероприятиях по противодействию COVID-19, в том числе и Украина (прежде всего, речь идет о перевозке грузов с участием АН-124 "Руслан" в рамках программы SALIS).

Читайте такжеКоронавирус в Украине опять напакостил – в стране более 26 тысяч больныхНапомним, ранее известный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что вероятность второй волны коронавируса составляет около 90%.

"Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло", - сказал Сато.

По его мнению, определить момент, когда произойдет новая вспышка, сложно. Большая вероятность, что это случиться осенью или зимой, но вторая волна может начаться уже летом.