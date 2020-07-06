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Ученые назвали внезапную причину смерти от Covid-19

Размножение вируса провоцирует разрушение стенок сосудов.

6 июля 2020, 22:33
коронавирус,пробирки
Названа главная причина смерти от коронавируса / Reuters

В России ученые назвали высокое содержание фактора фон Виллебранда в крови основной причиной развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с коронавирусом.

Как сообщается в пресс-релизе на MeduicalXpress, инфицирование Covid-19 с осложнениями приводит к повреждениям на стенках сосудов, в результате чего высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов.

По сведениям ученых, излишнее свертывание крови может спровоцировать инсульт, а также привести к смерти по ряду иных причин.

Нарушения работы кровеносной системы демонстрируют, почему одни инфицированные коронавирусом чувствую себя нормально, а другим необходима искусственная вентиляция легких. Уровень белка в крови и его активность может значительно варьироваться у разных людей. Например, он присутствует в больших количествах у мужчин, чем у женщин, а также его уровень повышается с возрастом.

Читайте такжеСмертельный риск: выяснилась новая угроза коронавирусаУченые утверждают, что коронавирус способен поражать клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. В результате заболевания может развиться локальное воспаление сосудов и капилляров, а также острый респираторный дистресс-синдром.

Напомним, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.

Как ранее сообщалось, вирусолог пояснила, как избежать повторного жесткого карантина в Украине.

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