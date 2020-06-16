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Названо время действия вакцины от коронавируса

16 июня 2020, 15:52

Первая фаза испытаний вакцины на людях должна скоро закончиться.

Медик, коронавирус
Стало известно время действия вакцины от коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире выявили у 8 056 500 человек по состоянию на 16 июня, в то же время жертвами злой болезни стали 437 000 человек. Потенциальная вакцина против коронавируса от британского производителя лекарств AstraZeneca сможет обеспечить защиту от инфекции примерно на год. Продолжительность ее действия раскрыл глава компании Паскаль Сорио.

О этом сообщает Reuters.

По словам Сорио, компания уже начала испытания вакцины на людях. Специалист отметил, что первая фаза испытаний в Великобритании должна скоро закончиться.

"Если все будет идти хорошо, то мы получим результаты клинических испытаний в августе-сентябре. Параллельно мы производим", — уточнил он.

Приступить к поставкам компания будет готова уже к октябрю, добавил Сорио.

Добавим, что Германия, Франция, Италия и Нидерланды уже подписали соглашение о закупке 400 миллионов доз вакцин от коронавируса, которую разрабатывает фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены в соответствии с численностью населения.

Читайте такжеКитай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

Вакцина коронавирус коронавирус новости
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