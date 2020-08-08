Названо животное, способное спасти планету от коронавируса

Ламы могут спасти планету от коронавируса / Фото: УНИАН

Ученые ряда стран пришли к выводу, что ламы вырабатывают особые антитела, которые можно использовать во время разработки вакцины от коронавируса.

Как информирует АР, разработку анализируют эксперты Бельгии и Перу.

По мнению исследователей, антитела этих животных могут быть полезными против также двух других видов коронавируса - SARS-1 и MERS.

Однако вакцина против Covid-19 с антителами ламы пока в разработке, ученым еще предстоит проделать огромное количество исследований.

Лам начали анализировать в лабораториях многих стран. А ранее особенности иммунной системы этих животных уже изучали для преодоления гриппа и вируса иммунодефицита человека.

Читайте такжеУченые назвали самых опасных распространителей коронавирусаКак ранее сообщалось, человек способен передать коронавирус своим домашним питомцам, в частности – кошкам и собакам. Не исключено, что именно собаки более восприимчивы к заражению COVID-19, чем кошки.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом от животного к человеку произошел в Нидерландах – местный фермер заразился коронавирусом от норки.