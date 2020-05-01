Затяните пояса: ученые высчитали, как долго мир будет мучить Ковид-19

Коронавирус в мире - сколько еще продлится пандемия COVID-19 / pixabay.com

Пандемия коронавирус COVID-19 будет мучить человечество, пока у ⅔ населения Земли не появится к нему иммунитет. Но этот процесс не будет быстрым.

Центр по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США сроки приобретения массового иммунитета от Ковид-19 оценил в два года. Об этом говорится в докладе ученых, который обнародовал Bloomberg.

Главные тезисы доклада можно свести к следующему:

главная опасность коронавируса – зараза способна передаваться от бессимптомных носителей;

– зараза способна передаваться от бессимптомных носителей; самые заразные пациенты – те, у кого еще не проявились симптомы;

– те, у кого еще не проявились симптомы; новые вспышки пандемии COVID-19 возможны вплоть до 2022 года.

В связи с этим ученые предупредили правительства и жителей всех стран планеты быть готовыми к новым – периодическим – вспышкам Ковид-19.

Ранее врач объяснила, кто является самыми опасными разносчиками коронавируса. По словам собеседницы, для родителей, у которых ребенок болеет коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, нет универсальной рекомендации.

Напомним, в Украине коронавирус по состоянию на утро, 1 мая, подбирается к новой психологической отметке в 11 тысяч человек – заразу диагностировали у 10 тысяч 861 человека.