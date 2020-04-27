Открывают салоны красоты и рынки: в Европе начали ослаблять карантин из-за Ковида

В Европе начали ослаблять карантин из-за коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире официально выявили у 3 миллионов человек. Заразу, которая четыре месяца назад начала свое кровавое шествие из китайской провинций Хубэй, нашли в 185 странах.

За это время китайский коронавирус убил 207 000 человек. Темпы распространения болезни и ее аппетиты пока не вселяют особых надежд на то, что болезнь отступит в ближайшее время. Кроме того, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса только началась, а все самое худшее еще впереди.

В то же время некоторые страны уже начали возвращаться к привычной жизни и отменять карантин.

В частности, в Чехии, где еще с прошлой пятницы разрешены поездки за границу и свободное передвижение вне дома, начиная с 27 апреля будут открывать магазины и предприятия сферы обслуживания, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки. Могут возобновить богослужения в костелах и церквях, передает РИА "Новости".

В Хорватии тоже решили открыть магазины. Позднее планируют запустить междугородный и международный транспорт, открыть учреждения образования и здравоохранения.

В Швейцарии приняли решение с 27 апреля разрешить работу медицинских кабинетов общей помощи. Кроме того, откроются стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.

В Греции 27 апреля возобновит работу ряд госслужб, ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции.

В Грузии разрешат свободное передвижение легковых автомобилей, такси, возобновится доставка любых продуктов, планируется открытие некрытых аграрных рынков.

В Испании (226 тысяч случаев заражения и 23 тысячи смертей), где действуют одни из самых строгих в Европе ограничений, с понедельника разрешат прогулки для детей младше 14 лет.

Читайте такжеВ Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условиеНапомним, ранее сообщалось, границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года. Как заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ между странами "будет зависеть от эпидемиологической ситуации".

Итальянский министр не исключил, что уже в мае в Италии вновь начнут работать музеи и главные достопримечательности, в частности Колизей. Ранее они были закрыты для посещения из-за вспышки коронавируса.