"Поймать" коронавирус за 30 минут: ученые рассказали о новом тесте на COVID-19

Ученые придумали новый тест на коронавирус / pixabay.com

Коронавирус в мире официально выявили у 7 651 000 человек. Американские ученые в ходе исследований придумали новый тест, который может диагностировать COVID-19 всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны. Это хорошо известный метод, который ранее использовался для обнаружения вирусов Зика и Эбола.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации, метод, известный как изотермическая амплификация с помощью обратной транскрипционной петли (RT-LAMP), включает поиск генетического материала или РНК коронавируса в тестируемых образцах.

Как отметила команда исследователей под руководством Лауры Лэмб из системы здравоохранения в Мичигане Beaumont Health, метод RT-LAMP дешевле, имеет меньше барьеров и действует быстрее, чем метод тестирования стандартной полимеразной цепной реакции (ПЦР), который в настоящее время используется во всем мире для обнаружения у пациентов коронавируса.

Ученые провели тесты на смоделированных образцах пациентов, которые включали как безвредные образцы генетического материала, так и клинические образцы, которые содержали настоящий вирус Sars-CoV-2.

Образцы тестировали с использованием метода RT-LAMP, а также с помощью обычной полимеразной цепной реакции.

Было обнаружено, что метод RT-LAMP обнаруживает коронавирус в течение 30-45 минут.

Читайте такжеКоронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученыеНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.