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На ферме в Испании из-за Covid-19 убивают 100 тысяч норок

Ветеринары диагностировали у животных коронавирус.

17 июля 2020, 23:58
норка
Норки заразились коронавирусом / Фото pixabay.com

В Испании на ферме в провинции Арагон намерены убить 100 тысяч норок, поскольку у многих из них был диагностирован коронавирус.

Как информирует ВВС, об этом заявили представители сферы здравоохранения страны.

Ферма с норками расположена в деревне в 200 км к востоку от Мадрида. Вспышку Covid-19 обнаружили в мае 2020 года. Животных начали проверять после того, как коронавирусом заболела жена фермера. Впоследствии заболевание выявили у ее мужа и шести других работников фермы.

Читайте такжеМедики нашли животное, кровь которого поможет победить коронавирусПосле информации о Covid-19 у фермеров норок изолировали и тщательно следили за их состоянием, поскольку разводят их для ценного меха. Однако тесты показали, что 87% животных заражены. Поэтому органы здравоохранения приказали уничтожить всех 92700 норок. Как пояснил министр сельского хозяйства Арагона Хоакин Олона, такое решение приняли "во избежание риска передачи к человеку".

По словам местных медиков, пока непонятно, как передался коронавирус: от животных к человеку или наоборот. Местная власть пообещала фермерам финансовую помощь и возмещение убытков.

Как ранее сообщалось, в Нидерландах зафиксировали нетипичный случай заражения коронавирусом. На звероводческой ферме человек заразился от норки.

Напомним, на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант, на которых выращивают норок, животные заболели коронавирусом. Власти Нидерландов ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности.

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