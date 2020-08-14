В Италии и Испании взволнованы новыми вспышками коронавируса

Коронавирус снова наступает на Европу / Reuters

В Италии зафиксировали очередной скачок распространения коронавируса. В стране выявили 574 новых случая заболевания Covid-19.

Как сообщают европейские СМИ, это самый высокий показатель в Италии с 28 мая.

Всего в стране выявили около 252,8 тыс. случаев заражения, более 35 тыс. пациентов скончались от последствий заражения. Италия стала во время пандемии одним из очагов распространения коронавируса.

Не менее удручающая ситуация и в Испании. Здесь объявили о введении ряда ограничительных мер по причине роста количества заболевших Covid-19.

По всей стране введен запрет на курение в общественных местах, когда нет возможности соблюдать дистанцию как минимум в два метра между людьми. Ночные клубы и танцполы временно будут закрыты. Бары и рестораны в рамках новых мер должны прекращать работа до 1:00 ночи.

Серьезные ограничения в Испании ввели на посещение домов престарелых. Разрешено пускать в день только по одному посетителю к одному человеку и исключительно на один час.

Паника в Испании началась вследствие того, что в последние две недели в стране врачи выявили почти 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано около 3 тыс., большая часть из них - в Мадриде.

В Испании вспоминают, что в июне в сутки регистрировалось 400 новых больных Covid-19, однако с июля цифры начали расти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.

Как ранее сообщалось, в Украине обновили список стран относительно темпов распространения коронавируса.