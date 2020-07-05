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В Италии обнаружили два штамма Covid-19

Одно из заболеваний фиксировали в стране еще в январе нынешнего года.

5 июля 2020, 18:19
коронавирус
В Италии существует два вида коронавируса / Reuters

В итальянском регионе Ломбардия исследователи обнаружили два разных штамма коронавируса и пришли к выводу, что один из них распространялся среди населения уже в январе.

Как сообщает cremonaoggi.it, первый штамм вируса зафиксирован в районе Бергамо, одного из самых пострадавших от пандемии городов страны.

Вторую версию выявили во время вспышки Covid-19 в районе Лоди и Кремоны. От бергамского варианта она отличалась по "генетической последовательности и ряду характеристик".

Исследователи обнаружили мутацию благодаря антителам у некоторых итальянцев, которые они приобрели в начале этого года. Медики отметили, что коллективного иммунитета к этому штамму пока не выработано.

Статистика демонстрирует, что в итальянском регионе Кодоньо с такой инфекцией столкнулись около 23% жителей. В провинции Бергамо, где карантин ввели примерно на две недели позже национального, этот показатель достигает 57%.

Читайте такжеУченые нашли еще один орган, по которому сильно бъет коронавирусГлава отделения инфекционных заболеваний профессор Раффаэле Бруно отметил, что предлагаемый Уханем протокол лечения не подходил для больных в Ломбардии, а был пригоден к использованию лишь для одного из штаммов.

По сведениям медиков, Ломбардии они применяли плазму крови с антителами, благодаря чему смертность снизилась с 15% до 6%.

С начала пандемии Covid-19 всего в Италии зарегистрировано более 240 тысяч инфицированных, причем более 34 тысяч пациентов умерли.

Как ранее сообщалось, группа итальянских медиков убеждена, что китайский коронавирус Covid-19 настолько ослабел, что может исчезнуть сам по себе — еще до того, как будет получена рабочая вакцина.

Напомним, ранее директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод, Израиль) Даниэль Старобин назвал опасным использование для лечения от коронавируса дексаметазона. По мнению медика, такое стероидное лекарство вредит иммунной системе.

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