Смертельнее коронавируса: Китай предупредил об опасной заразе в Казахстане

Коронавирус в мире - в Казахстане нашли новую смертельную пневмонию / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире набирает обороты – а тем временем в Казахстане новая беда: там начала распространяться "новая смертельная пневмония", сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайское посольство.

При этом уточняется, что смертность от этой пневмонии "гораздо выше", чем от коронавирусной инфекции Covid-19. На данный момент, по данным китайцев, известно о 500 случаях болезни, из них в критическом состоянии – 30 пациентов.

В то же время Минздрав Казахстана только приступило к исследованиям образцов, чтобы понять, является ли новая пневмония – последствием коронавируса. Хотя вспышки новой пневмонии наблюдались в нескольких провинциях страны еще с середины июня.

Читайте такжеПневмония: симптомы, лечение, факторы рискаПока же власти Казахстана официально сообщают лишь о "пневмонии".

Напомним, коронавирус в Украине тоже не унимается, количество больных пересекло новую "красную линию". За минувшие стуки из-за коронавируса в нашей стране скончались еще 18 человек.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может провоцировать редкую и смертельную болезнь. Исследователи выяснили, что у некоторых пациентов с COVID-19 нет респираторных симптомов, однако наблюдаются неврологические расстройства. В зоне риска – дети.

Также в МОЗ объяснили, что Covid-19 в Украине спровоцировал новую проблему для детей. В Минздраве забили тревогу: коронавирус срывает календарь прививок 2020 в Украине.