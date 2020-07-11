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В РФ заявили об эффективном препарате от коронавируса

По вопросу производства Россия уже готова сотрудничать с Японией.

11 июля 2020, 01:16
коронавирус,пробирки
Стало известно о высокоэффективном препарате от коронавируса / Reuters

В России заявили, что препарат от коронавируса Арепливир показал высокую эффективность в борьбе с данным заболеванием, в частности, у пациентов с тяжелой формой..

"Препарат продемонстрировал высокую эффективность — более 90 процентов. В течение первых 24 часов 70 процентов больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80 процентов пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу", — цитирует ТАСС пресс-службу компании-изготовителя Промомед.

По словам российских медиков, препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус. Уточняется, что он блокирует размножение вируса в клетке человека, препятствуя распространению инфекции.

Читайте такжеВирусолог оценила, возможна ли вторая волна Covid-19 осеньюИсследователи отмечают, что лекарство разрабатывали также в Японии. Однако в России утверждают, что отечественные ученые достигли больших успехов. Между тем, российские компании выразили готовность сотрудничать с японскими коллегами и специалистами из других стран на предмет дальнейшего исследования препарата.

"Мы также заинтересованы в участии в исследовательских программах с ВОЗ и другими", — подчеркнули в Промомеде.

Как ранее сообщалось, американские ученые нашли четыре фармацевтических компонента, которые могут стать основной для лекарства от коронавируса COVID-19, который заразил более 12 миллионов людей во всем мире.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина закупит признанное во всем мире лекарство для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о препарате Ремдесивир.

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