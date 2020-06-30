Вакцина против коронавируса в Китае: появились новые сведения

Вакцину против коронавируса в Китае активно разрабатывают / УНИАН

В Китайской Народной Республике стартовали массовые испытания вакцины против китайского коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает азиатское издание Bangkok Post.

По данным журналистов, в первую очередь тестовую вакцину будут проверять на бойцах китайской армии. Руководство Центральной военной комиссии КНР разрешило проводить эксперименты на протяжении целого года.

Разработку вакцины Ad5-nCoV ведут специалисты биотехнологической компании CanSino Biologics совместно с Академией военно-медицинских наук и Медицинским научно-исследовательским центром КНР.

Читайте такжеКогда появится вакцина от коронавируса: в Китае назвали новые срокиРуководство CanSino Biologics объявило, что их образец вакцины уже прошел две стадии клинических испытаний. На этом этапе подтверждена и ее безопасность, и хорошая способность вызывать иммунный ответ организма. При этом ученые предупреждают ‒ даже в случае успешного испытания вакцины на военных, это не означает, что ее автоматически разрешат для широкого использования.

Кроме того, сообщается, что разработка CanSino Biologics стала первой вакциной, которая прошла первую и вторую фазу клинических испытаний.

Напомним, ранее представители руководства Всемирной организации здравоохранения заявляли о том, что на разработку эффективной и доступной вакцины против Covid-19 в течение следующего года потребуется более 31 млрд долларов США.